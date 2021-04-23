В АТОР назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Ранее стало известно, что Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения.

Туроператоры рассказали "РГ", что готовы запустить продажу туров в Египет на чартерах в течение недели после официального объявления о решении возобновить авиасообщение с курортами Египта.

Россия полностью остановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Инцидент был квалифицирован как теракт.

В январе 2018 года указом президента РФ Владимира Путина было возобновлено регулярное авиасообщение с Каиром, столицей Египта. Чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами оставалось закрытым.