В Госдуме оценили запуск авиасообщения с Египтом

В Госдуме объяснили возобновление авиасообщения с Египтом успешной совместной работой двух стран в сфере безопасности перелетов.

Ранее авиасообщение, приостановленное в ноябре 2015 года после теракта над Синайским полуостровом, было возобновлено частично. А сегодня по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси стало известно, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме, эту информацию подтвердили в Кремле.

Такое решение можно считать успешным примером сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Политик, которого цитирует ТАСС, заявил о большом объеме проделанной работы. Немалый срок, который для этого понадобился, по его оценке, был необходим.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев напомнил, что РФ выдвинула условия, при исполнении которых полеты могут возобновиться. Решение означает, что они выполнены, отметил он. Однако политик считает, что если в Египте будет зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом, авиасообщение вновь прекратится. Пример Турции тут очень показателен, резюмировал Сураев.