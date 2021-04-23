В Пентагоне заявили об отсутствии планов по сокращению войск в Ираке

Американские военные пока не получали указаний о сокращении своего присутствия в Ираке. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, выступая в четверг на брифинге в Пентагоне.

По его словам, вопрос возможного сокращения числа военных США много раз обсуждался с министром обороны. "В данный момент процесс продолжается, хорошо прошел стратегический диалог с правительством Ирака несколько недель назад. Сейчас нет планов сокращения присутствия в Ираке", - цитирует ТАСС Маккензи.

Генерал отметил, что "любой будущий уровень присутствия войск" - это вопрос переговоров между США и Ираком. При этом он выразил уверенность, что Багдад заинтересован в том, чтобы на территории страны сохранялся американский контингент для борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "У них была возможность в прошлом году сказать, чтобы мы ушли, но они не сделали этого", - заявил Маккензи, отметив также, что миссия НАТО в Ираке расширяется.

Ранее сообщалось, что используемая США военная база, расположенная недалеко от международного аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Такую информацию в ночь на пятницу распространил телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на источник в органах безопасности Ирака. База была обстреляна тремя ракетами. Информации о пострадавших и разрушениях нет.