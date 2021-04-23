В Россельхознадзоре хотят мониторить заражения животных COVID-19 от людей

В Россельхознадзоре предложили на государственном уровне мониторить, заражаются ли животные коронавирусом от людей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Дакверт.

По его словам, прежде всего нужно проследить ситуацию в тех семьях с домашними питомцами, где люди переболели COVID-19. Нужно отмониторить, заразились животные или нет. "В первую очередь мы считаем, что это нужно сделать государственным мониторингом", - сказал глава Россельхознадзора в интервью телеканалу "Россия-24".

Дакверт отметил, что факты заражения животных от людей уже зафиксированы более чем в 30 странах.

По его словам, подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") может выпускать до трех миллионов доз вакцины от коронавируса для животных ежемесячно.

В конце марта стало известно о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 для животных - "Карнивак-Ков". Уже сейчас любой желающий может заказать ее у разработчика. Стоимость комплекта вакцины (она двукратная) составляет 600 рублей. Прививать можно как домашних, так и сельхозживотных. Особых требований к подготовке здоровых животных к вакцинации не требуется. Антитела к коронавирусу сохраняются в организме не менее шести месяцев. Разработчики вакцины - Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) - заявил, что готов выпускать вакцину в промышленных масштабах, около десяти тысяч доз в сутки.