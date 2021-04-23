В РЖД назвали причину сбоя в работе сайта

В работе сайта и мобильного приложения РЖД произошел сбой. По данным компании, причиной стал резкий рост числа поисковых запросов и продаж билетов.

"Компания предпринимает меры по устранению неполадок, работоспособность сервисов восстанавливается", - говорится в сообщении РЖД, размещенном в Telegram-канале.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники, таким образом россияне будут отдыхать с 1 по 10 число. Указ будет подписан позднее в пятницу.