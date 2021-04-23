В Сети вспомнили о двух экспериментальных версиях "Патриота"

В свободном доступе появилось фото двух забытых экспериментальных разновидностей УАЗа "Патриот" - пикапа с одинарной кабиной и внедорожника с обновленным задком в спортивном стиле. Фото машин из закрытой части базы Роспатента выложило сообщество "Русский автомобиль" в соцсети ВКонтакте.

Пикап с одинарной кабиной носил индекс 2760, машина была построена на базе мелкосерийного 2360 "Карго" с колесной базой 3000 мм, но отличалась от него грузовой платформой со штампованными бортами, стилистически продолжающими дизайн кабины. Такой "Патриот"-пикап показали на выставке в Москве в виде прототипа в 2006 году, с тех пор единственный образец хранится в заводском музее компании. Сегодня серийно производятся пикап с двухрядной кабиной и грузовое семейство "Профи".

Вариант внедорожника с модернизированной задней частью носил обозначение 3163М, эта машина отличалась от серийного "Патриота" новыми крыльями, измененной крышей, другой панелью дверцы багажника, увеличенными по площади фонарями, вклеенными задними стеклами.

3163М был разработан в рамках поиска путей модернизации "Патриота", этот прототип представили в 2006 году. С функциональной точки зрения отличиями были цельный топливный бак вместо двух и открывающаяся в сторону дороги пятая дверь. Такой дизайн задней части "Патриот" в итоге не получил, однако единый бак внедрили в серии в 2016 году. Этот образец в настоящее время также хранится в музее УАЗа.

Напомним, УАЗ "Патриот" с модернизациями производят с 2005 года. В настоящее время внедорожник продается по цене от 969 000 рублей.