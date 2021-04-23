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23.04.2021 08:40
Рубрика: Видео

Видео: в легковушку врезались сразу три байкера

Текст: Вадим Давыденко

Вероятность попасть в ДТП на нерегулируемом перекрестке страховщики оценивают в один шанс на несколько тысяч, в зависимости от времени суток, степени освещенности, насыщенности трафика и прочих факторов. Соответственно, шансы столкнуться сразу с двумя транспортными средствами, если верить математике, еще меньше. А уж три столкновения в одном месте просто невероятны.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Исходя из этой логики, автомобилист на этом видео, снятом в тайваньском Луганге (северо-запад уезда Чжанхуа), фактически сорвал джек-пот. В течении пары секунд в его машину с разных сторон врезались три (!) мотоциклиста, и он при этом абсолютно не пострадал.

Но байкерам не так повезло. Первый кувыркнулся через машину в оросительный канал глубиной 2 метра и там сломал ногу. Двое других отделались множественными ссадинами и ушибами, но от госпитализации отказались.

А вот местной полиции предстоит проанализировать это видео и понять, не пора ли на этом перекрестке вешать светофор.

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#видео