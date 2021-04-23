Власти Франции признали терактом нападение на полицейского в Рамбуйе

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе (департамент Ивлин) новой террористической атакой.

"Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой", - заявил Кастекс, прибывший в комиссариат полиции коммуны Рамбуйе, где в результате нападения с ножом погибла сотрудница полиции.

"Она была офицером полиции​​​. Стефани была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе, на земле Ивлин, уже пережившей подобные убийства. Нация вместе с ее семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети Twitter.

В связи с произошедшим глава МВД Жеральд Дарманен распорядился усилить охрану комиссариатов и зданий жандармерии.

Тем временем следователи уже установили, что террористом оказался 36-летний тунисец, два года назад получивший вид на жительство во Франции. Недавно он переехал жить в Рамбуйе, расположенный к юго-западу от Парижа.

Сегодня днем он вошел в здание местного комиссариата и атаковал находившуюся в вестибюле сотрудницу полиции. От полученных ран она скончалась. Находившиеся у входа в здание ее коллеги открыли огонь по нападавшему, в тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер.

Как проинформировали в прокуратуре по делам терроризма, злоумышленник явно готовился к нападению заранее, изучил расписание работы комиссариата полиции. Во время атаки он выкрикнул "Аллах акбар!" Совокупность этих элементов, по мнению следователей, говорит о том, что это был террористический акт.