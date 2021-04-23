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23.04.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen может подать в суд на Great Wall за копирование дизайна "Жука"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Представленный на Шанхайском автосалоне электромобиль Ora Punk Cat от компании Great Wall, чей экстерьер практически воспроизводит облик классического Volkswagen "Жука", может стать виновником судебного разбирательства между Volkswagen и Great Wall.

Фото: скриншот с youtube.com
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По сообщению китайского издания Autohome, официальный представитель Volkswagen на вопрос представителя прессы, расценивают ли в компании выход электромобиля Ora Punk Cat как посягательство на свои права, ответил, что они наблюдают за развитием ситуации и решение примут после детального анализа.

Ora Punk Cat - это компактный пятидверный хэтчбек, фактически прототип электромобиля, который может выйти на рынок Китая в 2022 году.

Напомним, оригинальный Volkswagen Kafer ("Жук") производился с 1946-го по 2003-й. С 1997-го по 2010-й VW собирал малолитражку New Beetle с дизайном по мотивам классической модели. С 2011-го по 2019-й производили Beetle, второе поколение "нового Жука". С 2019 года подобных автомобилей в гамме марки нет.

#Volkswagen