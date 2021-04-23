Volkswagen может подать в суд на Great Wall за копирование дизайна "Жука"

Представленный на Шанхайском автосалоне электромобиль Ora Punk Cat от компании Great Wall, чей экстерьер практически воспроизводит облик классического Volkswagen "Жука", может стать виновником судебного разбирательства между Volkswagen и Great Wall.

По сообщению китайского издания Autohome, официальный представитель Volkswagen на вопрос представителя прессы, расценивают ли в компании выход электромобиля Ora Punk Cat как посягательство на свои права, ответил, что они наблюдают за развитием ситуации и решение примут после детального анализа.

Ora Punk Cat - это компактный пятидверный хэтчбек, фактически прототип электромобиля, который может выйти на рынок Китая в 2022 году.

Напомним, оригинальный Volkswagen Kafer ("Жук") производился с 1946-го по 2003-й. С 1997-го по 2010-й VW собирал малолитражку New Beetle с дизайном по мотивам классической модели. С 2011-го по 2019-й производили Beetle, второе поколение "нового Жука". С 2019 года подобных автомобилей в гамме марки нет.