Врач посоветовал с осторожностью ходить босиком по весенней траве

Ходить босиком полезно, однако весной делать это нужно осторожно и в меру. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Хождение босиком - это закаливание и массаж ступней. Однако, если человек незакаленный, то не стоит начинать это делать резко и длительно. "Надо помнить, что земля еще холодная и влажная", - цитирует РИА Новости Тяжельникова. Врач также напомнил, что в лесных массивах нужно быть осторожными: в траве могут быть клещи, которые особенно активны весной, а также просыпающиеся змеи.

Ранее сообщалось, что бег босиком признан менее травматичным, чем в кроссовках. Ученые считают, что, когда голая ступня касается земли, в мозг передается информация о ее точном положении, включая напряжение, растяжение и давление. Благодаря этому, мозг контролирует мышцы и движение суставов. В обуви качество сигнала передаваемой в мозг информации снижается.