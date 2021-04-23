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Вышел русский трейлер "Заклятия 3" с Патриком Уилсоном

Новости
    23.04.2021, 14:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован локализованный трейлер третьей части линейки паранормальных хорроров "Заклятие" - с подзаголовком "По воле дьявола". Ролик доступен на YouTube-канале WBRussia.

Фото: twitter.com/ GroovyBruce
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Тимоти Патрик Куилл

Фильм расскажет "леденящую кровь историю о страхе, убийстве и неизвестном зле, которое шокирует даже таких опытных исследователей, как Эд и Лоррейн", - нагнетает пояснение к видео, суля "одно из самых сенсационных расследований, ставшее первым случаем в истории, когда подозреваемый в убийстве в качестве защиты объявил, что действовал по воле демона".

К ролям встревоженных Лоррейн и Эда Уорренов вернулись Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Режиссер - Майкл Чавес ("Проклятие плачущей", клип Bury a Friend Билли Айлиш). Соавтор сценария и сопродюсер - Джеймс Ван.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый тизер продолжения "Декстера"

Премьера - 4 июня параллельно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max.

Первое "Заклятие" Вана вышло в 2013-м, при бюджете в 20 миллионов заработав в мировом прокате почти 320 миллионов. "Заклятие 2" - 2016-й: 40 миллионов бюджет и опять 320 миллионов кассы. Плюс франшиза приросла спин-оффами и их сиквелами - снятыми за смехотворные гроши, но менее успешными финансово.

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