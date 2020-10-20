Ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в истории

Если раньше чарты самых страшных фильмов ужасов составлялись на основе рейтингов и мнений критиков, то теперь вот за дело взялась наука. Как передает Forbes, британская компания broadbandchoices подошла к проблеме более ответственно - в рамках исследования Science of Scare Project.

Уточняется: пятидесяти подопытным разного возраста (репрезентативнее некуда, ага) пришлось отсмотреть сотню хорроров, будучи подключенными к датчикам, фиксирующим частоту их сердцебиения. На основании чего и был выведен топ-35.

То есть чарт получился "фактическим", а не субъективным.

При этом отмечено, что, поскольку выбор жанровых лент практически неисчерпаем, тут все-таки без рейтингов не обошлось - испытуемым демонстрировались фильмы, в том числе имеющие высокие оценки на агрегаторах IMDb, Rotten Tomatoes и ресурсе Reddit.

В результате на вершине оказался опус Скотта Дерриксона 2012 года "Синистер" - во время просмотра этой картины средний пульс зрителей то и дело подскакивал на 32% - до 86 ударов в минуту.

На втором месте оказался "Астрал" (2010) Джеймса Вана, на одной из ключевых сцен которого пульсометры показали скачок аж до 133 ударов. Третье место - "Заклятие" (2013), поставленное им же, - на этом фильме зрители разволновались до 129 ударов.

Остальные позиции первой десятки:

4. "Реинкарнация" (2018)

5. "Паранормальное явление" (2007)

6. "Оно" (2014)

7. "Заклятие 2" (2016)

8. "Бабадук" (2014)

9. "Спуск" (2005)

10. "Визит" (2015)

Во вторую вошли "Звонок", "Тихое место", "Кошмар на улице Вязов", "Хэллоуин", "Техасская резня бензопилой", "28 дней спустя", "Изгоняющий дьявола", "Тишина", "Оно" и "Крик".

Полный список со всей статистикой - по ссылке.