"Аэрофлот" из-за локдауна на Кипре поменяет билеты или вернет деньги

Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" смогут вернуть деньги за билеты на Кипр или один раз изменить дату вылета, сообщает пресс-служба перевозчика.

Такое решение принято из-за объявленного властями Кипра локдауна из-за коронавируса с 5.00 26 апреля до 00.00 9 мая (по местному времени).

Перенос дня вылета возможен на любую дату до конца года, сказано в сообщении авиакомпании. При этом разница в тарифах и плата за переоформление взиматься не будут. Речь идет о перелетах между Москвой и Ларнакой или Пафосом, а также Санкт-Петербургом и Ларнакой.

Усиление карантинных мер на Кипре призвано уменьшить мобильность и контакты местных жителей для сокращения риска заражения COVID-19. Комендантский час будет продлен на период с 21.00 до 5.00 следующего дня. Рестораны продолжат работать только на вынос, будут закрыты магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости.