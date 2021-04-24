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Рубрика: В мире

Дереку Шовину могут предъявить дополнительные обвинения

Текст: Максим Макарычев

Министерство юстиции США может предъявить дополнительные обвинения осужденному бывшему офицеру полиции Миннеаполиса Дереку Шовину. Речь идет об инциденте, произошедшем в 2017 году, когда он якобы жестоко обращался с 14-летним мальчиком и удерживал его коленом в течение почти 17 минут, также, как и погибшего в мае прошлого года афроамериканца Джорджа Флойда.

Названа дата оглашения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину

Телеканал ABC News процитировал источник, сообщивший о том, что прокуратура Миннесоты пыталась за несколько месяцев до суда над Шовином предоставить видеодоказательства по крайней мере одного из его предыдущих арестов, но судья в конечном итоге отклонил их запрос. Министерство юстиции в настоящее время изучает вопрос, подать ли обвинения против экс-полицейского за действия, которые зафиксированы на видео. Государственный обвинитель Мэтью Франк, который выступал за использование видео в суде, сказал, что съемка нательной камеры показывает "применение Шовином неоправданной силы по отношению к этому ребенку и полное пренебрежение к его благополучию".

В сентябре 2017 года Шовин с напарником прибыл по вызову в экстренную службу: подросток был одним из двух человек, обвиненных в нападении на свою мать. По данным ABC News, на кадрах якобы был изображен Шовин, который ударил 14-летнего подростка по голове после того, как тот отказался подчиниться полицейским. Согласно отчету, Шовен дважды ударил подростка фонариком и держал его за горло. "Шовин и другой офицер поместили подростка в положение лежа и сковали ему руки за спиной, в то время как мать подростка умоляла их не убивать ее сына и велела своему сыну прекратить сопротивление. Примерно через минуту ребенок начал неоднократно говорить офицерам, что он не может дышать, а его мать сказала Шовину снять колено с ее сына", - отмечается в отчете.

Шовин якобы убрал колено с шеи только через восемь минут, придавив ему спину и удерживая так подростка еще девять мину. У мальчика началось кровотечение из ушей, в итоге ему потребовалось наложить швы на разбитую голову.

Напомним, что во вторник присяжные признали Шовина виновным в непреднамеренном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Ему грозят десятилетия за решеткой после вынесения приговора, назначенного на 16 июня.

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