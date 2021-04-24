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24.04.2021 14:39
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, что будет с зарплатой в нерабочие дни

Текст: Алексей Дуэль
Оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада, рассказал "РГ" судебный эксперт Юрий Капштык.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях, - объясняет эксперт. - При использовании схемы оплаты "оклад+сдельно" работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает".

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Трудиться в нерабочие (но и не праздничные) дни продолжат работники многих организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным. Для них это будут обычные рабочие дни, считает Капштык.

Однако в случае, если работника привлекут к труду сверх обычного графика или расписания смен, то такой сверхнормативный труд должен быть оплачен в двойном размере. Такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса РФ и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни", объясняет эксперт.

"К непрерывно действующим относят компании, приостановить деятельность которых невозможно по производственно-техническим условиям (ч. 6 ст. 113 ТК), также ряд отраслей, перечисленных в указах президента от 25.03.2020 и 02.04.2020, письме Минтруда от 26.03.2020, - продолжает Юрий Капштык. - Это предприятия таких отраслей как нефтепереработка, металлургия, атомная промышленность, целлюлозно-бумажная, строительство, если приостановка их деятельности создают угрозу безопасности, здоровью и жизни людей. Кроме того, продолжат обслуживать население организации, занимающиеся отоплением, электроснабжением, канализацией, водопроводом. Также не остановится работа, связанная с эксплуатацией опасных производственных объектов, сотовых компаний и интернет-провайдеров, торговли (особенно товарами первой необходимости, продуктов и напитков), отелей. Продолжатся и весенние полевые работы в сельском хозяйстве".

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