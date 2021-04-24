Новости

Сотрудников постпредства РФ при ООН начнут вакцинировать от COVID-19 02:55
В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson 02:20
Власти Перу признали защитные маски общественным благом 02:16
Захарова вспомнила цитату Чапека про дураков после высылки дипломатов 01:36
Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск 01:30
Названа дата оглашения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину 00:26
Ученые предупредили о повышенном риске смерти переживших COVID-19 00:06
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР 23.04.2021
Байден заявил о готовности признать геноцид армян 23.04.2021
УЕФА пригрозил "Реалу" и "Барселоне" исключением из Лиги чемпионов 23.04.2021
Турция выдала ордер на арест криптобосса-миллиардера 23.04.2021
Песков назвал адресатов мер воздействия на недружественные государства 23.04.2021
Минэкономразвития оценит дополнительную нагрузку на бюджеты регионов 23.04.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 26 человек 23.04.2021
Потомок де Голля почтит память солдат Сталинградской битвы 23.04.2021
Кипр вводит жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки 23.04.2021
В Госдуме оценили запуск авиасообщения с Египтом 23.04.2021
Кевина Спейси опять обвинили в секс-терроре 23.04.2021
Гиггз уволен с поста главного тренера сборной Уэльса 23.04.2021
Власти Франции признали терактом нападение на полицейского в Рамбуйе 23.04.2021
В Казани главу клиники задержали за контрабанду наркотиков 23.04.2021
В Крыму заявили об ожидании в майские праздники миллиона туристов 23.04.2021
Байден воодушевлен словами Путина на саммите по климату 23.04.2021
Новак назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2" 23.04.2021
Крупнейшие российские нефтехимические компании объединяют активы 23.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 02:20
Рубрика: Общество

В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал возобновить применение вакцины, выпускаемой компанией Johnson&Johnson, для защиты населения страны от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования экспертного совета.

Фото: REUTERS
В США назвали причину тромбоза после вакцины Johnson & Johnson

Вопрос был простым: следует ли рекомендовать экстренное использование препарата Janssen среди людей в возрасте 18 лет и старше. Большинство членов экспертного совета (10 человек - прим. "РГ".) проголосовали за применение вакцины. По их мнению, плюсов все же больше, чем минусов. Но людей из группы риска следует предупреждать о возможной опасности.

Речь идет о женщинах младше 50 лет. Именно у них чаще всего регистрировались побочные эффекты в виде образования тромбов. Известно о 16 случаях повышенной свертываемости крови. Скончались три женщины, сделавшие прививку. Использование препарата было приостановлено 13 апреля.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также разрешило применять вакцину J&J. "Она является безопасной и эффективной. Шанс тромбоза оценивается как очень низкий", - подчеркивается в совместном заявлении CDC и FDA. Они пообещали и дальше следить за возможными побочными эффектами.

Теперь власти штатов будут принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней, информирует ТАСС.

Общество Здоровье В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова вспомнила цитату Чапека про дураков после высылки дипломатов
Песков опроверг возможность локдауна на майские праздники
Новак назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"
В Совфеде выразили готовность к восстановлению диалога с Верховной радой
УЕФА объявил о переносе трех матчей Евро в Санкт-Петербург
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах