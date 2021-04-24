В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал возобновить применение вакцины, выпускаемой компанией Johnson&Johnson, для защиты населения страны от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования экспертного совета.

Вопрос был простым: следует ли рекомендовать экстренное использование препарата Janssen среди людей в возрасте 18 лет и старше. Большинство членов экспертного совета (10 человек - прим. "РГ".) проголосовали за применение вакцины. По их мнению, плюсов все же больше, чем минусов. Но людей из группы риска следует предупреждать о возможной опасности.

Речь идет о женщинах младше 50 лет. Именно у них чаще всего регистрировались побочные эффекты в виде образования тромбов. Известно о 16 случаях повышенной свертываемости крови. Скончались три женщины, сделавшие прививку. Использование препарата было приостановлено 13 апреля.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также разрешило применять вакцину J&J. "Она является безопасной и эффективной. Шанс тромбоза оценивается как очень низкий", - подчеркивается в совместном заявлении CDC и FDA. Они пообещали и дальше следить за возможными побочными эффектами.

Теперь власти штатов будут принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней, информирует ТАСС.