В США еще одна женщина умерла после прививки вакциной от Johnson & Johnson

В США отмечен еще один случай летального исхода после прививки от коронавируса. Как передает ABC News, в Орегоне 50-летняя женщина скончалась через две недели после того, как ей сделали укол препаратом, разработанным компанией Johnson & Johnson. Как оказалось, у нее развился тромбоз, при этом тромбы были редкого вида.

Власти США начали расследование этого случая. Как стало известно, женщина получила вакцину до того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США приказали приостановить применение этого препарата из-за опасений, что он может приводить к образованию тромбов.

По словам доктора Шими Шарифа, у женщины проявились те же симптомы, что и у других пациентов после вакцинации: сильная головная боль, боль в животе, боль в ногах, одышка.

Расследование этого случая займет еще не менее недели. В настоящее время у экспертов нет уверенности, что смерть была вызвана прививкой.

Напомним, использование препарата от Johnson & Johnson было приостановлено 13 апреля. У большинства людей, которые его получили, уже заканчивается период, когда необходимо внимательно отслеживать симптомы. На данный момент известно о шести смертях в США, вызванных необычными тромбами.