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Рубрика: В мире

Эксперты: Приговор Шовину не решит проблему расовой дискриминации

Бывший полицейский Дерек Шовин в суде Миннеаполиса был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Фото: Крис Джун/РИА Новости Фото: Крис Джун/РИА Новости
Фото: Крис Джун/РИА Новости

Президент США Джо Байден назвал вердикт присяжных "гигантским шагом" вперед в систематической борьбе с расизмом. Однако аналитики полагают, что отдельный вердикт не решит проблему расовой дискриминации, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Фото: Reuters
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Присяжные вынесли единогласное решение по всем трем пунктам обвинения: в тяжком убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.

Как отметил американский политик Берни Сандерс, истинная справедливость наступит в США тогда, когда будет в корне искоренена расовая дискриминация, жестокость полиции и другие действия, нарушающие права человека.

Расовая дискриминация в американском обществе - историческая проблема. Изменить это не сможет один вердикт. В последние три недели полиция США убила несколько человек, половина из которых - афроамериканцы или латиноамериканцы, напоминает газета The New York Times.

По данным американского Университета в Боулинг Грин, с 2005 года в США выявлено несколько тысяч инцидентов с убийством полицейскими, почти 140 полицейских обвинили в тяжком или непредумышленном убийстве, 7 полицейских были признаны виновными. С учетом этих фактов и реалий представители разных этнических групп в США живут в страхе.

США требуется коренная реформа в разных сферах. Только так можно будет защитить законные права и интересы разных этнических групп, в противном случае права человека, равенство и справедливость в США - просто пустые политические лозунги.

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