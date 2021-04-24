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24.04.2021 05:19
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала два простых способа избавиться от жира на животе

Текст: Оксана Грибанова

В отличие от обычного подкожного жира висцеральный (его присутствие выдает в том числе большой живот) увеличивает риск развития сердечных заболеваний, диабета второго типа, инсульта и связан с повышенным уровнем холестерина, предупреждают кардиологии.

По словам медиков, висцеральный жир производит больше так называемых воспалительных белков, что в итоге негативно сказывается на кровеносных сосудах, кровяном давлении и так далее.

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Кардиологи предупреждают, что зачастую лишние сантиметры опаснее лишних килограммов. То есть, "животик" у стройного человека - также повод задуматься о питании и образе жизни, отметила доктор Тиффани Пауэлл-Уайли.

Чтобы убрать висцеральный жир, надо начать двигаться. Достаточно 150 минут физической активности в неделю. И чем будет больше аэробной нагрузки - тем лучше. Медики рекомендует быструю ходьбу, бег трусцой, езду на велосипеде или плавание. Подойдет и обычная ходьба с частыми подъемами по лестнице, если нет противопоказаний от лечащего врача.

Также важно убрать из рациона сладкие напитки, сахар - в пользу продуктов, богатых клетчаткой. Это овсяные отруби, рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, яблоки. По словам специалистов, каждые десять граммов растворимой клетчатки могут уменьшить висцеральный жир на 3,7%. Стоит помнить, что пустые (обработанные) углеводы являются одним из главных провокаторов образования жира на животе.

Ранее кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова предложила формулу, по которой можно рассчитать, при каком количестве калорий в сутки человек может держать свой вес или при желании начать худеть.

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