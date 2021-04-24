Кто может cэкономить на услугах ЖКХ или совсем за них не платить

Автоматическое продление выплат, введенное из-за пандемии, сохранялось только для тех, у кого срок их предоставления истекал до 1 апреля 2021 года. Субсидии, напомним, продлеваются раз в полгода.

В России нет единого закона, где перечислялись бы все категории граждан, имеющих право на льготы по оплате услуг ЖКХ.

Поэтому каждая группа льготников ориентируется только на "свой" закон. Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов рассказал о всех полагающихся льготах, субсидиях и компенсациях.

Платим только половину

Инвалиды могут рассчитывать на скидку в 50 процентов при оплате помещений и услуг по ЖКХ, а также взносов на капитальный ремонт. Об этом говорится в Федеральном законе "О социальной защите инвалидов в РФ" № 181-ФЗ от 24.11.1995 года.

Получают 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и ветераны Великой Отечественной Войны, боевых действий, инвалиды войны, ветераны труда, граждане, пережившие блокаду Ленинграда, члены семей умерших участников войны и боевых действий. Это предусмотрено Федеральным Законом № 5-ФЗ "О ветеранах".

Также компенсация в размере 50 процентов предоставляется ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, пострадавшим в результате иных радиационных катастроф.

Помощь многодетным

Право на льготу по оплате ЖКХ имеют многодетные семьи. Они могут рассчитывать на скидку в 30 процентов, которая установлена Указом Президента РФ № 431 от 05.05.1992 года.

Регионы могут устанавливать и еще большие скидки.

Субсидия за большие расходы

Федеральный стандарт доли собственных расходов россиян, утвержденный Постановлением Правительства, указывает, что расходы семьи на оплату ЖКХ не могут превышать 22 процента.

Исходя из этого, Правительство РФ еще в 2005 году приняло Постановление № 761 о субсидиях на оплату жилья и услуг в сфере ЖКХ. Этот документ дает право на компенсации всем гражданам, независимо от вида жилого помещения и прав на него (наем или собственность).

Главным основанием для выплаты субсидий является тот факт, что семья платит более 22 процентов от своего дохода за ЖКУ и жилье. Единственное условие для предоставления субсидии - отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг. Или хотя бы наличие соглашения о погашении задолженности.

Еще один важный момент. С этого года людям не надо самим предоставлять квитанции и чеки об оплате услуг ЖКХ, а также справки, что у них нет задолженности. Эту информацию госорганы будут получать через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Помощь учителям и медикам

В список льготников входят также учителя и работники сферы образования, проживающие в селе и в поселках. Они получают 1200 рублей на отопление, освещение и оплату жилья. Такая же выплата предусмотрена медикам и фармацевтам, работающим в сельской местности.

Кроме них льготы по оплате коммунальных услуг имеют доноры, дети - сироты и другие категории россиян.

Коммуналка без оплаты

Герои России, Соцтруда, Герои Труда СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей, проживающие совместно с ними, вообще не платят за услуги ЖКХ. Государство освободило эту категорию от оплаты услуг независимо от вида жилищного фонда. Об этом говорится в Федеральном законе от 6 июня 2019 г. N 126-ФЗ.

Справка

Льготы и субсидии оформляются через МФЦ, портал Госуслуг или через отделение социальной защиты. При этом граждане, работающие в бюджетных организациях, могут оформить выплаты по месту работы.