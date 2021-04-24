Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время подпишет декрет, согласно которому власть в республике в экстренной ситуации перейдет к Совету безопасности. Исполнять обязанности главы государства в таком случае будет премьер, но решения будут приниматься тайным голосованием.

- Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг" что-то случится с президентом, - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. Глава государства отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя.

Ранее Лукашенко анонсировал одно из своих самых принципиальных решений за четверть века нахождения у власти. О чем конкретно идет речь, он не уточнял. Однако указал, что даже если его не будет, "у них ничего не получится".