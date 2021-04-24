Минин-хор отметит 49-летие презентацией нового диска

Концерт-презентация нового альбома Московского государственного академического камерного хора (Минин-хора) пройдет 27 апреля в Концертном зале Академии имени Гнесиных. В центре программы - музыка Альфреда Шнитке, одного из крупнейших композиторов XXвека.

С момента своего основания в 1972 году Минин-хор исполняет самый разнообразный репертуар: народные песни и современную музыку, барокко, мюзиклы, оперы. Обращение к творчеству Альфреда Шнитке - это часть традиции и одновременно - новый этап в творчестве хора. В новом альбоме коллектив записал Реквием Шнитке - одно из самых редко исполняемых сочинений композитора. Уникальность этой партитуры - в соединении стилей: наряду с традиционным для духовной музыки хором и органом, в нем звучат фортепиано, электрогитара и бас-гитара, ансамбль ударных и духовых. Эту музыку пронизывает дух спонтанности, который отражает философию творчества Шнитке, его принцип полистилистики, когда материалом создания партитуры могут стать буквально все звуки мира. Когда-то мировая премьера Реквиема Шнитке состоялась в Будапеште - в 1977 году, а в СССР это сочинение долгое время "ходило" в магнитофонных записях.

Нынешний альбом, записанный Минин-хором в студии Мосфильма зимой 2021 года, - это первый диск под, который подготовлен под управлением Тимофея Гольберга. Два года назад он стал художественным руководителем Минин-хора. По его инициативе в репертуар ансамбля были включено немало современной музыки, а в 2019 году состоялось два исполнения Реквиема Шнитке. В программу нового диска вошли также Три духовных хора Шнитке, обращенных к православной музыкальной традиции.

На концерте-презентации в зале Гнесинки прозвучит также хоровая миниатюра "Убаюкивание солнца" Гии Канчели, который был близким другом Альфреда Шнитке. Кроме того, Минин-хор покажет десятиминутный документальный фильм о том, как проходила запись нового альбома.

Прямая речь

Тимофей Гольберг, художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора:

- В Реквиеме Шнитке многочисленные музыкальные аллюзии, контрастные стили спаяны в единую философскую и музыкальную концепцию. В этой концепции барокко - образ идеального, но утраченного мира, диссонансы - хаос мира сегодняшнего, а, например, танго - аллегория гибели нравственности. Это очень "атмосферный" Реквием с множеством созерцательных и медитативных моментов.

Справка "РГ"

Место концерта - Академия Гнесиных выбрано не случайно. Этой весной исполняется 50 лет с того момента, как Владимир Минин стал ректором Института имени Гнесиных. В том же 1971 году он кинул клич, приглашая студентов и преподавателей в новый, камерный хор. А 23 апреля 1972 года Московский камерный хор выступил со своим первым концертом. Эта дата - 23 апреля - и считается днем рождения Московского камерного хора. Минин-хор отметит свое 49-летие концертом-презентацией в РАМ имени Гнесиных.