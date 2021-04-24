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24.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае

Текст: Евгений Гайва, Михаил Загайнов, Ольга Игнатова, Татьяна Карабут, Роман Маркелов
В мае россияне смогут оформить налоговый вычет в упрощенном порядке, возвращающихся из зарубежных поездок обяжут сдавать два ПЦР-теста, а двум категориям россиян пересчитают доплаты к пенсии. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оформить налоговый вычет станет проще

Фото: Gettyimages
Налоговый вычет можно будет оформить онлайн и без документов

Налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет оформить автоматически, не собирая никаких документов и не посещая налоговую инспекцию. В федеральной налоговой службе пояснили, что новая услуга будет доступна с 21 мая.

Для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет.

При упрощенном порядке получения вычета срок проведения стандартной камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо обычного месяца.

Прибывающие из-за рубежа будут сдавать два теста на COVID-19

Все граждане, прибывающие в Россию после 1 мая, должны будут пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Как уточняется в постановлении Роспотребнадзора, сделать повторный тест необходимо в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России. Интервал между первым и повторным исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток.

Также, как уточняет санитарное ведомство, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан.

Ветераны получат дополнительные выплаты к Дню Победы

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей.

В Пенсионном фонде рассказали, что выплаты получат 33,2 тысячи россиян, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов и в настоящее время проживают в России и Прибалтике. Ветераны получат деньги вместе с пенсиями.

Двум категориям россиян пересчитают доплаты к пенсиям

Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к пенсии. Ее размер пересчитывается четыре раза в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Фото: iStock
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям

В Пенсионном фонде пояснили, что размер выплат зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пеней и штрафов, поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций, которые используют труд летчиков и шахтеров, к сумме средств, необходимых для финансирования этих расходов. При ежеквартальной корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Также учитывается и средний размер зарплаты в России. В среднем по стране ежемесячная доплата летчикам составляет чуть более семи тысяч рублей, а шахтерам - около четырех тысяч рублей.

Право на доплату имеют только те, кто уже не работает по льготным специальностям.

Работодатели сами будут решать вопрос с удаленкой для пожилых сотрудников

С 1 мая удаленка для людей старших возрастных групп становится не обязательной, но рекомендованной.

Напомним, что год действовали временные правила об обязательной удаленке для людей в возрасте 65+, которые попадают в группу риска по инфекционным заболеваниям. Эти ограничения сначала хотели отменить с 1 апреля, но потом продлили до конца апреля.

Теперь принимать решение о переводе пожилых сотрудников на удаленку будут работодатели, исходя из эпидемиологической обстановки.

Сейчас в России насчитывается порядка 9,5-10 миллионов работающих пенсионеров.

Цены на сахар "отпустят"

31 мая истекает срок действия соглашений о снижении и поддержании цен на сахар-песок.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Мишустин выделил 9 млрд для стабилизации цен на сахар и масло

В середине декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети договорились о сдерживании цен на продукты: сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице. Предполагалось, что соглашения будут действовать до конца первого квартала, однако позднее были продлены до 1 июня.

Причина заморозки цен на сахар - резкий рост его стоимости. По данным Росстата, за 2020 год сахар подорожал на 64,54%. В прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). В этом году Минсельхоз прогнозирует увеличение площадей на 15%, что позволит нормализовать ситуацию.

Кроме сахара, аналогичные соглашения действуют по подсолнечному маслу. Цены на него заморожены на уровне 95 рублей за литр в опте и 110 рублей за литр в рознице. Эти ограничения будут действовать до 1 октября 2021 года.

Автобусы для перевозки детей оснастят системой ГЛОНАСС

Пассажирские автобусы, используемые для перевозки организованных групп детей, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Новые правила начнут действовать с 31 мая.

С помощью такой аппаратуры в Ространснадзор будут передаваться данные о перемещении транспортных средств. Это поможет обеспечить безопасность детей.

Решение обязать пассажирских перевозчиков, а также перевозчиков опасных грузов, оснащать транспортные средства системой ГЛОНАСС было принято правительством в феврале 2018 года. Однако вступление нормы в силу неоднократно переносилось.

Страны ЕАЭС сами решат, когда маркировать молочную продукцию

Государства-члены ЕЭАС смогут самостоятельно определить дату введения и порядок маркировки молочной продукции на своей территории. Это решение вступит в силу с 6 мая.

Фото: Istock
В Минпромторге оценили готовность предприятий к маркировке молочной продукции

Маркировка будет не нужна для ряда категорий товаров:

- для продукции в 20 литров (килограммов) и более в многоразовой упаковке до ее расфасовки в потребительскую упаковку промышленным способом;

- молочные товары весом менее 30 граммов;

- продукция, упакованная непромышленным способом в рознице;

- детское питание для детей до 3 лет;

- диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание.

В России маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. Пока она проходит в добровольном порядке.

Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Это должно исключить возможность вброса подделки.

Вступают в силу ограничения для производителей и продавцов обуви

31 мая истекает срок, в течение которого производители и продавцы обуви могут хранить и транспортировать немаркированную продукцию. 1 июня все необходимые данные должны быть предоставлены в информационную систему маркировки.

Ввод остатков продукции в оборот возможен до 15 июня.

Согласно постановлению правительства, производство обуви без маркировки будет запрещено с 1 июля 2020 года. Новые правила должны пресечь появление на рынке контрафактной продукции.

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