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26.03.2021 12:16
Рубрика: Власть

ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на масло и сахар

Текст: Татьяна Карабут
Федеральная антимонопольная служба вынесла на общественное обсуждение проект постановления правительства о продлении срока действия соглашений по сахару и подсолнечному маслу.

Как правительство и объявляло ранее, по сахару соглашения предлагается продлить до 1 июня 2021 года, подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года.

Фото: Роман Демьяненко / РИА Новости
Минсельхоз: В России достаточно сахара, дефицита быть не может

Сейчас из-за сложившейся ситуацией с потребительскими ценами на социально значимые продовольственные товары федеральные органы власти предпринимают комплекс мер по снижению и пресечению необоснованного роста цен на них, говорится в пояснительной записке к проекту. Одна из них - как раз соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями.

На сахар и подсолнечное масло цены были зафиксированы в конце прошлого года до конца первого квартала. В рознице сахар не может стоить дороже 46 рублей за кг, масло - больше 110 рублей за литр. На днях стало известно, что правительство допустил их продление. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, это решение было принято для защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на продовольствие.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Правительство ФАС Правительство Минсельхоз Правительство Минпромторг Правительство Минэкономразвития Цены на продукты

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