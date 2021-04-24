Названа дата оглашения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину

Приговор теперь уже бывшему полицейскому Миннеаполиса Дереку Шовину, признанному виновным в смерти чернокожего Джорджа Флойда, будет оглашен 16 июня, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC. Ранее сообщалось, что это произойдет "в течение восьми недель после признания его виновным".

Напомним, что по вменяемым Шовину статьям - убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени - ему может грозить до 40 лет тюремного заключения.

В ожидании вынесения приговора бывший полицейский, по информации CNN, содержится отдельно от других заключенных. Причина проста - соображения безопасности.