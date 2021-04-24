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Рубрика: В мире

Названа дата оглашения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину

Приговор теперь уже бывшему полицейскому Миннеаполиса Дереку Шовину, признанному виновным в смерти чернокожего Джорджа Флойда, будет оглашен 16 июня, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC. Ранее сообщалось, что это произойдет "в течение восьми недель после признания его виновным".

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Напомним, что по вменяемым Шовину статьям - убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени - ему может грозить до 40 лет тюремного заключения.

В ожидании вынесения приговора бывший полицейский, по информации CNN, содержится отдельно от других заключенных. Причина проста - соображения безопасности.

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