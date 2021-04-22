CNN: Администрация тюрьмы в США опасается за безопасность Шовина

Бывший полицейский Дерек Шовин, который был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, содержится в тюрьме отдельно от других заключенных. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Шовин сейчас находится в тюрьме строгого режима в пригороде Миннеаполиса (штат Миннесота). По данным представителей управления тюрем штата, экс-полицейский изолирован от других заключенных по соображениям безопасности, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что Шовина содержат в одиночной камере.

Напомним, в мае прошлого года Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец скончался. Накануне присяжные в суде Миннеаполиса признали Дерека Шовина виновным по всем трем пунктам - убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени. Приговор будет оглашен через несколько недель. Максимальный срок, который грозит Шовину - 40 лет тюремного заключения.