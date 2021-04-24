Названа возможная причина катастрофы подводной лодки ВМС Индонезии

Обломки подводной лодки ВМС Индонезии, исчезнувшей с 53 людьми на борту, были обнаружены глубоко в Балийском море, подтверждая опасения, что судно затонуло и треснуло, заявил в субботу начальник штаба ВМФ этой азиатской страны адмирал Юдо Маргоно.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 бесследно исчезла рано утром в среду у индонезийского острова Бали во время участия в торпедных учениях. При этом аварийных сигналов с судна после того, как оно не вышло на связь, не последовало, отмечает New York Times. Спасательные команды из нескольких стран вместе с ВМС Индонезии в течение нескольких дней вели поисковые работы в акватории к северу от Бали. Время имело значение, потому что кислород, пригодный для дыхания субмарины, должен был иссякнуть уже в субботу утром.

Обломки, обнаруженные в субботу, включали губки, бутылки, используемые для смазки перископов, и части мусульманских молитвенных ковриков. Тела членов экипажа обнаружены не были, сообщил адмирал Маргоно.

Субмарина была построена, чтобы выдерживать давление на глубине до 500 метров, но гидролокатор, похоже, показал, что подводная лодка затонула на глубине около 850 метров, что значительно ниже того уровня, что называется "глубиной разрушения". На такой глубине даже стальной корпус подводной лодки почти наверняка сломается от давления, отмечают военно-морские эксперты.

Наконец, судно Nanggala было явно перегружено: рассчитанное на 34 члена экипажа, на момент исчезновения оно перевозило 53 человека. Нередко во время учений на борту находится больше людей, чем при более длительной эксплуатации, констатируют наблюдатели. Построенная в Германии в 1977 году, Nanggala была переоборудована в Южной Корее в 2012 году. На некоторых обломках, обнаруженных в субботу, были написаны корейские символы, подтверждающие, что найденные обломки были с подводной лодки.

Среди других предметов, которые были обнаружены в море, - часть торпедного аппарата и обертка трубы охладителя. Обломки были найдены в двух морских милях от того места, где в среду подводная лодка ушла под воду после начала торпедных учений.

По словам адмирала Маргоно, не совсем ясно, что именно привело к потоплению подводной лодки. Но военно-морские эксперты заявили, что, вероятно, судно ушло под воду не плавно, а резко и быстро, учитывая, что оно не реагировало на сигналы гидролокатора и не давало никаких других оповещений о своем местонахождении. Военно-морской флот выясняет, не потеряла ли подводная лодка электропитание во время погружения и почему она не смогла выполнить аварийные процедуры, когда опустилась на глубину 600-700 метров.

Маргоно отметил: состояние обломков указывает на то, что подводная лодка не взорвалась. По его словам, подлодка треснула, что вполне соответствует огромному давлению, оказываемому на таких глубинах. Хотя Балийское море имеет относительно мелкие участки, в нем есть весьма глубокие впадины в несколько сот метров. В целом на отдельных участках Балийское море может достигать глубины более 1500 метров, отмечает Guardian.

Дизель-электрическая подводная лодка может выдержать глубину до 500 метров, но большая глубина может быть для нее фатальной, сказал официальный представитель военно-морского флота Индонезии Джулиус Виджохоно. "Если подводная лодка окажется в 700-метровой морской впадине, им будет сложно выжить, потому что давление под водой вызовет трещины и разрывы стального корпуса", - заключила индонезийский эксперт по обороне Конни Рахакундини Бакри.