Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал признание США геноцида армян необходимым посланием международному сообществу, сообщает ТАСС.
"Это воодушевляющий и вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое, терпимое международное общество", - написал Пашинян в Facebook.
По словам президента Армении, заявление президента США является "мощным шагом на пути истины, исторической справедливости и служит неоценимой поддержкой для наследников жертв геноцида армян".
Байден первым из американских президентов официально признал геноцид армян. Его предшественники избегали использования этого термина, опасаясь обострения отношений с союзником по НАТО Турцией.