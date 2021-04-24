Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил решения по усилению защиты американских войск в Афганистане на фоне их вывода из этой страны. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы сделаем так, чтобы вывод войск был безопасным, упорядоченным, подготовленным и ответственным, при котором защита войск была бы на высшем уровне", - цитирует ТАСС Кирби.

В частности, речь идет о том, чтобы атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" оставался в зоне оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, куда входят Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Также одобрено развертывание в регионе определенного количества дальних бомбардировщиков. По словам Кирби, два B-52 уже прибыли к месту базирования.

Напомним, 14 апреля Байден заявил, что с первого мая США начинают вывод своих войск из Афганистана. Президент собрался завершить этот процесс к 11 сентября 2021 года. Вслед за Белым домом решение о выводе войск было принято и странами НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "мы вместе вошли в Афганистан, и мы вместе выходим из него".

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал план Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября. По словам Трампа, США могут и должны покинуть Афганистан раньше, поскольку американские войска находятся там уже слишком долго. Бывшего хозяина Белого дома не устраивает и дата 11 сентября, так как она ассоциируется у американцев с крайне трагическими событиями.