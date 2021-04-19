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19.04.2021 02:10
Рубрика: В мире

Трамп раскритиковал план Байдена по выводу войск из Афганистана к 11 сентября

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Бывший лидер США Дональд Трамп раскритиковал план действующего президента Джо Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на заявление экс-хозяина Белого дома. По словам Трампа, есть две причины, почему эту дату нельзя использовать.

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Первая: США могут и должны покинуть Афганистан раньше, поскольку американские войска находятся там уже слишком долго. Кроме того, во время своего президентства Трамп "обеспечил возможность более быстрого вывода войск, сократив размещенный там контингент с 16 тысяч до менее чем двух тысяч, а также вывел из Афганистана оборудование США стоимостью в миллиарды долларов", цитирует РИА Новости.

Вторая же причина заключается в том, что 11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями для США. Трамп подчеркнул необходимость помнить и чтить эту дату в знак уважения ко всем, кто погиб в тот день. Экс-президент также призвал Байдена по возможности придерживаться сроков, которые ранее установил сам Трамп.

В 2020 году США и движение "Талибан" (запрещено в России) подписали мирное соглашение с целью положить конец 18-летнему кровопролитию в Афганистане и позволить американским войскам вернуться домой после самой продолжительной войны в истории США. Документ предусматривал вывод иностранных войск за 14 месяцев - к 1 мая 2021 года.

Напомним, 14 апреля Байден заявил, что с первого мая США начинают вывод своих войск из Афганистана. Президент собрался сделать это к 11 сентября 2021 года - то есть ровно через двадцать лет после печально известных терактов 11 сентября, в ответ на которые республиканец Джордж Буш-младший созвал международную коалицию, начавшую операцию "Несокрушимая свобода". Вслед за Белым домом решение о выводе войск было принято и странами НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "мы вместе вошли в Афганистан, и мы вместе выходим из него".

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