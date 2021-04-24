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24.04.2021 18:32
Рубрика: Экономика

Первый круизный теплоход стартует от Северного речного вокзала 28 апреля

Текст: Ирина Огилько

Первый круизный теплоход отправится с причала Северного речного вокзала 28 апреля, об этом сообщает телеграмм-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: "Водоход"
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Отреставрированный Северный речной вокзал ежедневно будет принимать до 60 теплоходов.

Они объединят Москву с 38 городами России. Среди теплоходов: "Родная Русь", "Григорий Пирогов", "Андрей Рублёв", "Ленин" и другие. Следить за ситуацией на реках будет транспортная полиция, также вставшая на дежурство с началом навигации. У полиции пополнение - сегодня им был передан новый быстроходный катер.

Напомним, что как ранее сообщала "РГ" в центральной и южной части столицы ходить будет около 120 теплоходов. Средняя стоимость прогулки составит 600 рублей.

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