Песков: График Путина на майские нерабочие дни уточняется

Рабочий график президента России Владимира Путина в майские праздничные дни уточняется.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли указ президента о дополнительных нерабочих днях на его собственный рабочий график.

Напомним, Владимир Путин в ответ на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой согласился объединить майские праздники и сделать дни между ними нерабочими. Накануне президент подписал указ, согласно которому майские выходные продлятся десять дней - с 1 по 10 мая включительно.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками не влечет за собой объявление локдауна. Так он ответил на вопрос о возможных ограничениях в работе баров, ресторанов и музеев на майские. Что касается работы чиновников, то отдыхать будут не все, отметил пресс-секретарь.