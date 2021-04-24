Почему продавать автомобиль перекупщикам опасно

Продавая автомобиль, велик соблазн обратиться к перекупщикам, которые обещают провернуть сделку максимально быстро и выгодно для продавца. Однако в такую схему заложено множество рисков, о которых нередко даже не подозревают.

Цель - сбить цену

Обращаясь к перекупщикам, можно рассчитывать на быструю, но далеко не всегда выгодную сделку. Нужно понимать, что перекупщик, а фактически - посредник при продаже, стремится заработать деньги как на вас, так и на человеке, которому он затем предложит ваш автомобиль. Соответственно, велика вероятность, что такого рода частные дельцы будут делать все, чтобы вы снизили цену.

Конечно же, для этого найдется целый ряд "веских" причин. Вам расскажут, что ваш автомобиль находится в неудовлетворительном состоянии, не пользуется спросом, с большим пробегом, слишком старый и тому подобное.

Весьма вероятно также, что при визуальном осмотре эти ребята обнаружат в вашем авто явные и скрытые "дефекты". В результате настойчивых убеждений со стороны "перекупов", равно как обещаний заплатить быстро и наличными, многие покупатели, увы, заключают совершенно невыгодные для себя сделки.

Почему "перекупы" не регистрируют автомобиль в ГИБДД

Еще одна крайне неприятная перспектива при продаже автомобиля "перекупам" - почти гарантированные задержки с регистрацией машины в ГИБДД. Дело в том, что перекупщикам крайне не выгодно оформлять автомобиль на себя перед его последующей продажей новому владельцу.

Ведь, как известно, по закону с продажи машины стоимостью свыше 250 тысяч рублей, которая была во владении менее трех лет, необходимо уплатить налог в размере 13%. Поэтому перекупщикам нет резона вписывать себя в ПТС и платить налог.

Соответственно, они стараются перепродать автомобиль от имени прежнего владельца. В результате продавец фактически передает свою машину человеку, которого в глаза не видел, а "перекуп" остается в тени сделки.

Задержки с регистрацией машины

На поток поставлена следующая схема. "Перекуп" предлагает продавцу либо отсрочить подписание договора купли-продажи, или, как вариант, подписать документ с непроставленной датой.

Свои намерения он, как правило, оправдывает нежеланием платить лишние деньги за постановку на учет, страховку и прочее. В результате он вручает продавцу деньги, получает от него документы на машину и начинает поиск нового клиента. Однако последнее мероприятие может серьезно затянуться. Точнее это произойдет почти наверняка, поскольку главная цель перекупов - перепродать автомобиль с максимальной выгодой.

А так как продавец при такой схеме формально остается собственником автомобиля, ему придется платить за переданное "перекупу" авто транспортный налог, а если на машине будет затем кто-то ездить и нарушать правила, то на продавца ляжет бремя оплаты штрафов. Самое интересное, что обжаловать эти санкции продавец не сможет, ведь в подписанном им договоре купли-продажи не проставлена дата, а значит документ юридически ничтожен.

Проблемы с налогами

Если перекупу удалось вручить продавцу деньги и договориться об отсрочке подписания договора, то у бывшего владельца может возникнуть еще одна не вполне очевидная, но явно неприятная проблема. Он не сможет корректно составить и передать в регулирующий орган налоговую декларацию.

Ведь пока нет четкого договора, нет и суммы, за которую автомобиль будет в итоге продан новому владельцу.

Таким образом, идя на поводу у перекупщиков, неосведомленные продавцы создают себе проблемы с налоговой службой. В лучшем случае горе-продавцу придется заплатить штраф за непредставление декларации в установленный законом срок.

Проблемы с законом

Впрочем, штрафы, на которые сам себя обрекает продавец-"торопыга", еще не самое страшное. Случается, что автомобиль, сделка по продаже которого не оформлена должным юридическим образом, приобретается для совершения преступлений.

Как вариант, на нем могут сбить человека. Вот тут начинаются совершенно "не детские" проблемы с полицией с перспективой быть признанным соучастником того или иного преступления.

Какие проблемы готовят перекупы новому владельцу

В свою очередь человек, приобретающий машину у "перекупа", тоже создает себе целый ряд проблем.

Мало того, что покупатель гарантированно переплатит за автомобиль. Шансы, что он сможет узнать реальные подробности прошлой "жизни" машины ничтожны.

К тому же, если технические проблемы с автомобилем имелись, "перекуп" постарается их замаскировать, проведя косметический ремонт и чистку. Мы уже не говорим о том, что недобросовестные продавцы нередко скручивают у машины пробег, с тем, чтобы продать ее максимально выгодно.

Вывод

Обращение к перекупщикам в большинстве случаев сулит продавцу проблемы.

Однако если такая схема по разным причинам единственно возможна, обязательно заключайте грамотный договор купли и продажи автомобиля, проставляйте даты, ставьте подписи и не отступайте от этого правила.