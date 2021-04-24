В Москве запустят речные трамваи, работающие на электричестве

В столице официально открылась пассажирская речная навигация. О том, какое развитие может получить транспорт на воде, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первый раз почти за 30 лет речная навигация открывается на Северном речном вокзале, отметил он. И это будет не только транспортный объект, но и популярное место отдыха горожан. "Мы будем активно развивать речные перевозки, - сказал Ликсутов. - Подготовили большой проект, связанный с запуском речного транспорта. Хочу сказать, что требования правительства Москвы будут объявлены в рамках конкурсных процедур. Это будут только электрические речные трамваи. К следующему сезону будем эти суда получать и запускать в работу как дополнительный вид городского транспорта".

Напомним, что все объекты речной навигации в черте города подготовлены к работе. Курсировать будут 100 теплоходов. Не исключено, что в этом году перечень речных маршрутов пополнят поездки по Обводному каналу.