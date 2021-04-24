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24.04.2021 14:05
Рубрика: Общество

В Сибири построят экотехнопарк для переработки опасных отходов

Текст: Екатерина Дементьева
В Усолье-Сибирском Иркутской области построят экологический технопарк, где будут перерабатывать около ста видов промышленных отходов. В перспективе их начнут доставлять также из других регионов Сибири и Дальнего Востока.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В субботу в Усолье-Сибирском прошло очередное заседание экологического совета при комитете по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

Фото: Сергей Царев
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Напомним, в 2020 году в городе началась ликвидация одного из крупнейших в стране очага загрязнения, накопленного за время работы химического комбината (Усольехимпрома). Оператором работ распоряжением правительства РФ назначено ФГУП "Федеральный экологический оператор" (структура госкорпорации "Росатом").

Предприятие практически завершило инженерно-геологические изыскания на территории Усольехимпрома. В течение одного-двух месяцев будет понятен горизонт загрязнения грунтов и грунтовых вод на промплощадке и прилегающей территории, а также проектные решения по их ликвидации. Фактически станут понятны точные объемы и характеристики накопленных отходов.

"Пока могу сказать, что картинка складывается не та, которую мы ожидали, причем не в лучшую сторону, - сообщил на экологическом совете в Усолье-Сибирском Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор".

Часть отходов, например, органические, будут отправлены на переработку на специализированные предприятия. Очищенные от загрязнения металлоконструкции (специалисты подтвердили их безопасность) будут переданы администрации Усолья-Сибирского, которая продаст их как металлолом через аукцион.

Наиболее опасные - хлорсодержащие химикаты, конструкции и материалы, загрязненные ртутью на данный момент складированы и ожидают переработки на территории бывшего Усольехимпрома.

Глава Минприроды: Отходы надо рассматривать как сырьевую базу

Для этого структуры Росатома подготовили проект экотехнопарка "Восток". Предприятие займется переработкой отходов 1 и 2 класса (вещества чрезвычайно высокой и высокой опасности), в первую очередь Усольехимпрома. Эта работа должна завершиться до 2024 года. Затем здесь начнут принимать на переработку аналогичные отходы других производств Сибири и Дальнего Востока. Для этого подготовлена трассировка для отдельной железнодорожной ветки, которая будет подходить к промплощадке. В общей сложности планируется перерабатывать около сотни видов отходов.

По словам Максима Королькова, предприятие будет оснащено самым современным оборудованием, что обеспечит его экологическую безопасность. Требуемые показатели ПДК вредных веществ, по его заверениям, будут достигнуты не за счет рассеивания, а уже "на трубе".

Подобных производств на территории России пока нет. В перспективе Росатом планирует создать семь экотехнопарков по всей стране. Четыре уже спроектированы и прошли необходимые экспертизы. Усольский будет самым восточным.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Создание таких заводов во все мире воспринимается как оздоровление экологической обстановки, поскольку они препятствуют накоплению опасных веществ, - отметил Корольков. - В России сложилось негативное восприятие понятия "отходы". В том числе потому, что они складировались, захоранивались и загрязняли окружающую среду. Мы видим свою задачу в том, что изменить точку зрения. Нет отходов - есть вторичное сырье".

Максим Корольков подчеркнул, что все материалы и вещества, которые будут обращаться в экотехнопарке, будут контролироваться. Данные контроля должны быть публичными. Для этого предусмотрен ряд решений - от электронных табло, которые в режиме реального времени показываются состояние окружающей среды до специализированных сайтов.

Экотехнопарк планируется разместить на 15 гектарах на промплощадке Усольехимпрома. Предварительно, оно даст 300 дополнительных рабочих мест. На следующей неделе пройдут публичные слушания проекта, где будут представлены технологические подробности.

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