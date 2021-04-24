В Крыму арестован чиновник из администрации Евпатории

Начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий, арестован. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

По решению Киевского районного суда Симферополя, чиновника заключили под стражу на два месяца - до 25 июня.

Как сообщалось ранее, начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации был задержан 21 апреля. В отношении его возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в июне 2018 года чиновник вместе с коллегой помог своему знакомому незаконно получить права собственности на муниципальную квартиру.

В мэрии прошли обыски и выемка документов.