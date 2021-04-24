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24.04.2021 19:23
Рубрика: Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

В Симферопольском районе на трассе Симферополь - Алушта - Ялта возле поселка Доброе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Mercedes и автомобиля BMW.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, по предварительным данным, в результате столкновения пострадали четыре человека.

- По предварительным данным, водитель автобуса допустил столкновение с легковым автомобилем, - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины аварии выясняются. Прокуратура Республики Крым также начала проверку по факту ДТП с автобусом, в котором, как уточняется, всего было 20 пассажиров. Надзорное ведомство прежде всего интересует, как перевозчик исполнял законодательство при организации пассажирских рейсов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На этой неделе это уже второе ДТП с участием пассажирского автобуса. 22 апреля в Сакском районе произошло столкновение автобуса "ПАЗ" и Hyundai Tucson. В результате аварии пострадали пять человек. По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса.

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