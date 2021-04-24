Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Письмо с требованиями снять ограничения, наложенные на YouTube-канал российской телекомпании RT, направил Роскомнадзор руководству компании Google LLC, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов российского канала, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях", - напомнили в Роскомнадзоре.

Действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ, считают в Роскомнадзоре. Исходя из этого, ведомство требует в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения и объяснить, почему они были установлены.

За игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждения о нарушении прав россиян в Сети, в том числе - цензуру в отношении отечественных средств массовой информации, российское законодательство позволяет наложить штраф до 1 млн рублей, подчеркнули в Роскомнадзоре. За повторный отказ выполнить такие требования санкция может вырасти до 3 млн рублей.