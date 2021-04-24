Роспотребнадзор: Нерабочие дни в мае не спровоцируют всплеск COVID-19

Нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцируют рост заболеваемость коронавирусной инфекцией, если россияне будут соблюдать санитарные правила. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он напомнил, что ежегодно ведомство дает рекомендации, как безопасно провести майские праздники. В условиях пандемии коронавируса в первую очередь нужно соблюдать противоэпидемические меры не зависимо от того, где граждане проводят выходные, пишет ТАСС.

Стоит помнить, что большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования коронавирусом все же ниже, чем в помещениях, отметил Горелов. Он порекомендовал избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. "А если все же решили пригласить гостей или сами собрались в гости, не забывайте надеть маску", - заключил эксперт.

Напомним, Владимир Путин в ответ на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой согласился объединить майские праздники и сделать дни между ними нерабочими. По ее словам, "это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен". Накануне президент подписал указ, согласно которому майские выходные продлятся десять дней - с 1 по 10 мая включительно.