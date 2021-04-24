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Рубрика: Экономика

Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае

Материальное вознаграждение за работу с 4 по 7 мая будет зависеть исключительно от начальника. Платить больше - это его право. Но не обязанность. Такое мнение в эфире телеканала "360" высказала юрист Елизавета Владимирова. Она объяснила разницу между нерабочими и выходными днями.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Согласно трудовому договору и Трудовому кодексу, есть ставка. Она удваивается или повышается, если человек трудится в выходные и праздничные дни. Но, если речь идет о нерабочих днях, то тут все зависит от работодателя. Потребовать компенсацию через суд подчиненный в данном случае не может.

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин согласился сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса. При этом в разных СМИ эту информацию подавали по-разному: одни сообщали, что дни с 4 по 7 мая будут нерабочими, другие использовали формулировку "выходные". Но в указе, подписанном главой государства, черным по белому написано: период с 4 по 7 мая включительно - это нерабочие дни "с сохранением заработной платы".

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