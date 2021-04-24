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24.04.2021 08:41
Рубрика: Экономика

Рубль отреагировал ростом на фоне повышения ЦБ ключевой ставки

Текст: Алексей Дуэль

Курс рубля к мировым валютам вырос после резкого повышения Банком России ключевой ставки.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Согласно последним данным (вечер пятницы - прим ."РГ"), на Московской бирже за доллар давали 74,96 рубля (меньше на 46 копеек), а за евро - 90,64 рубля, передает РИА Новости.

ЦБ в пятницу впервые опубликовал прогноз по среднему уровню ключевой ставки. В этом году ей предрекли диапазон от 4,8% до 5,4% годовых, в 2022 году - от 5,3% до 6,3%, в 2023 году средняя ставка может составить 5-6% годовых. До 25 апреля она была на уровне 4,3%.

Рост курса рубля стал реакцией инвесторов на повышение ключевой ставки и ряд внешних факторов. Так нефть марки Brent подорожала на один процент - до 66 долларов за баррель.

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