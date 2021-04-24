Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским

Сенатор Алексей Пушков заявил, что нормального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не получится. Любые контакты бессмысленны при нынешней политике Киева, который не выполняет своих обязательств, подчеркнул член Совета Федерации РФ в своем комментарии, опубликованном в Telegram.

Напомним, 20 апреля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса. В свою очередь, Москва предложила Франции и Германии присоединиться к обсуждению вопросов перемирия на востоке Украины.

По мнению Пушкова, можно поймать Зеленского на слове и предложить провести переговоры в Донецке или Луганске. "Но ни Зеленский, ни Макрон, ни Меркель не приедут в Донецк. Так что это вновь пустые слова", - резюмировал политик.