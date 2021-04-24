СМИ: Байден заявил Эрдогану о решении признать геноцид армян

Агентство Bloomberg первым сообщило, что Байден рассказал Эрдогану о своих намерениях. Беседа была описана источником издания как "крайне напряженная". Это был первый разговор американского лидера со своим турецким коллегой с момента вступления главы Белого дома в должность. Длительный период отсутствия связи был истолкован как признак того, что Байден придает меньшее значение отношениям США с Турцией, чем предыдущие администрации. Декларация Байдена не повлечет за собой никаких правовых последствий для Турции.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Байден готовится признать убийство армян геноцидом, выполнив тем самым свое предвыборное обещание. Предшественники Байдена в Белом доме не стали использовать данное слово, опасаясь разрушить связи с ключевым региональным союзником. В 2019 году палата представителей и сенат приняли резолюцию, признающую массовые убийства армян с 1915 по 1923 годы геноцидом.

Однако администрация Трампа несколько раз просила сенаторов-республиканцев заблокировать резолюцию на том основании, что это может помешать переговорам с Турцией. Президенты Барак Обама и Дональд Трамп избегали употребления слова геноцид, чтобы не рассердить Анкару. В качестве вице-президента Байден часто имел дело с Эрдоганом и совершил четыре поездки в Турцию, в том числе после неудачной попытки государственного переворота. "Я провел с ним много времени. Он автократ", - сказал американский лидер в интервью New York Times в 2020 году.

В пятницу посол Турции в США Хасан Мурат Меркан должен был встретиться в Белом доме с представителем Совета национальной безопасности. Это будет первая его встреча с официальными лицами администрации Байдена. В интервью турецкой телекомпании министр иностранных дел Турции сказал: "Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, решение остается за ними".

Правительство Турции крайне болезненно реагирует, когда иностранные правительства описывают событие, начавшееся в 1915 году, словом "геноцид". Они утверждают, что это было военное время, имели место потери с обеих сторон. В Анкаре количество погибших армян оценивают в 300 тысяч человек.

Напомним, 24 апреля армяне всего мира вспоминают жертв геноцида. Независимыми экспертами подсчитано, что в период с 1915 по 1918 год погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Количество армян, проживающих в Турции, сократилось с двух миллионов в 1914 году до менее 400 тысяч к 1922 году.