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Рубрика: В мире

СМИ: Байден заявил Эрдогану о решении признать геноцид армян

Текст: Максим Макарычев
Президент США Джо Байден сказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что планирует признать убийство армян в Османской империи в 1915 году геноцидом.

Агентство Bloomberg первым сообщило, что Байден рассказал Эрдогану о своих намерениях. Беседа была описана источником издания как "крайне напряженная". Это был первый разговор американского лидера со своим турецким коллегой с момента вступления главы Белого дома в должность. Длительный период отсутствия связи был истолкован как признак того, что Байден придает меньшее значение отношениям США с Турцией, чем предыдущие администрации. Декларация Байдена не повлечет за собой никаких правовых последствий для Турции.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости
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Телеканал CNN ранее сообщил, что Байден готовится признать убийство армян геноцидом, выполнив тем самым свое предвыборное обещание. Предшественники Байдена в Белом доме не стали использовать данное слово, опасаясь разрушить связи с ключевым региональным союзником. В 2019 году палата представителей и сенат приняли резолюцию, признающую массовые убийства армян с 1915 по 1923 годы геноцидом.

Однако администрация Трампа несколько раз просила сенаторов-республиканцев заблокировать резолюцию на том основании, что это может помешать переговорам с Турцией. Президенты Барак Обама и Дональд Трамп избегали употребления слова геноцид, чтобы не рассердить Анкару. В качестве вице-президента Байден часто имел дело с Эрдоганом и совершил четыре поездки в Турцию, в том числе после неудачной попытки государственного переворота. "Я провел с ним много времени. Он автократ", - сказал американский лидер в интервью New York Times в 2020 году.

В пятницу посол Турции в США Хасан Мурат Меркан должен был встретиться в Белом доме с представителем Совета национальной безопасности. Это будет первая его встреча с официальными лицами администрации Байдена. В интервью турецкой телекомпании министр иностранных дел Турции сказал: "Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, решение остается за ними".

Правительство Турции крайне болезненно реагирует, когда иностранные правительства описывают событие, начавшееся в 1915 году, словом "геноцид". Они утверждают, что это было военное время, имели место потери с обеих сторон. В Анкаре количество погибших армян оценивают в 300 тысяч человек.

Напомним, 24 апреля армяне всего мира вспоминают жертв геноцида. Независимыми экспертами подсчитано, что в период с 1915 по 1918 год погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Количество армян, проживающих в Турции, сократилось с двух миллионов в 1914 году до менее 400 тысяч к 1922 году.

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