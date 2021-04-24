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24.04.2021 02:55

Сотрудников постпредства РФ при ООН начнут вакцинировать от COVID-19

Постпредство России при ООН получило партию вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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По его словам, вакцинация сотрудников российскими препаратами начнется с 26 апреля. РИА Новости уточняет, что постпредство РФ при ООН располагается в Нью-Йорке.

Ранее в России сообщили, что готовы вакцинировать "Спутником V" сотрудников ООН, но сначала вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отметив, что "это все может произойти очень быстро".

Международные организации ООН Вакцинация от коронавируса

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