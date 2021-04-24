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Рубрика: Экономика

В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии

По ее словам, такая возможность есть у одного из родителей, воспитывающего до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида. Сенатор отметила, что в этом случае женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. "При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины - не менее 20 лет", - цитирует Бибикову "Парламентская газета".

Ранее сообщалось, что право на досрочную пенсию имеют россияне предпенсионного возраста, потерявшие работу, люди, работающие в опасных и вредных условиях труда: металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта, летчики, пожарные. Также такое право есть у жителей Крайнего Севера, медиков и ряда других категорий граждан.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации РГ-Видео

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