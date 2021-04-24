В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

По ее словам, такая возможность есть у одного из родителей, воспитывающего до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида. Сенатор отметила, что в этом случае женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. "При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины - не менее 20 лет", - цитирует Бибикову "Парламентская газета".

Ранее сообщалось, что право на досрочную пенсию имеют россияне предпенсионного возраста, потерявшие работу, люди, работающие в опасных и вредных условиях труда: металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта, летчики, пожарные. Также такое право есть у жителей Крайнего Севера, медиков и ряда других категорий граждан.