Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что в пятницу временный поверенный в делах РФ в США был вызван в Госдепартамент. Информация об этом опубликована на странице диппредставительства в Twitter.
Подчеркивается, что поверенный использовал встречу в Госдепе, чтобы "решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действия по всему евроатлантическому пространству".
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российско-американские отношения за последние годы фактически перешли от соперничества к конфронтации, вернулись в эпоху холодной войны. По его словам, санкции, угрозы, конфликтное противоборство, отстаивание своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности.
🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 23, 2021
🔗https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx