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Рубрика: Власть

Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что в пятницу временный поверенный в делах РФ в США был вызван в Госдепартамент. Информация об этом опубликована на странице диппредставительства в Twitter.

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Подчеркивается, что поверенный использовал встречу в Госдепе, чтобы "решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действия по всему евроатлантическому пространству".

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российско-американские отношения за последние годы фактически перешли от соперничества к конфронтации, вернулись в эпоху холодной войны. По его словам, санкции, угрозы, конфликтное противоборство, отстаивание своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности.

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