Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре

Пандемия коронавируса скорее всего завершится к ноябрю. Такой прогноз дал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Реалистичнее все же ноябрь месяц", - сказал академик Гинцбург.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлено 8780 новых случаев COVID-19. С начала пандемии этот диагноз поставлен 4,76 млн россиян. В ходе вакцинации было введено более 18 млн доз препарата. Для формирования иммунитета каждому человеку необходимо получить два компонента вакцины от коронавируса.