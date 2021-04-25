Объявленные президентом нерабочие дни должны поддержать тенденцию к сокращению заболеваемости COVID-19. Эта мера сработает, если провести длинные выходные в кругу близких людей, лучше на свежем воздухе.

Кого не коснется указ

Указ не содержит перечень организаций, на которые он не распространяется, но, видимо, будет действовать примерно тот же порядок, как и в апреле - мае 2020 года. Тогда указы президента и письмо Минтруда предусматривали продолжение работы непрерывно действующих организаций (нефтепереработка, металлургия и т. д.), больниц и аптек, магазинов по продаже продуктов и товаров первой необходимости, банков и отделений социальных фондов, ремонтных служб. Не останавливались часть строек и полевые работы в сельском хозяйстве, а также некоторые предприятия по решению глав субъектов РФ. По оценке проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, нерабочие дни могут не затронуть около 5 млн работников предприятий непрерывного цикла, а также 1,5 млн продавцов и 0,5 млн медиков.

Что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями

Годом ранее минтруд и Роструд разъясняли, что нерабочие дни включаются в число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной. И если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса. Самое разумное - попробовать договориться со своим начальником и по взаимному согласию перенести отпуск.

Куда податься на десять дней

Если не на даче, то выбор вариантов отдыха - прежде всего в России. Российский юг (Краснодарский край, Крым) уже переполнен, к тому же цены на авиабилеты выросли минимум на 30%. Ассортимент доступных зарубежных направлений очень ограничен (Египет, Мальдивы, Сейшелы и Объединенные Арабские Эмираты), а имеющиеся предложения стоят довольно дорого. Поэтому, скорее всего, туристы переориентируются на отдых в своем или соседнем регионе. В этом случае не нужно тратиться на билеты, есть много санаториев и домов отдыха, загородных отелей с трехразовым питанием или с системой "все включено", расположенных на реках, озерах. Интерес к путешествиям по России подогревает программа туристического кешбэка (до 20% от стоимости поездки).

Эта мера сработает, если провести длинные выходные в кругу близких людей, лучше на свежем воздухе, например, на даче

Как рассказали "РГ" в пресс-службе туроператора Tez Tour, на майские выходные и так всегда наблюдался ажиотажный спрос, теперь же количество запросов на туры еще больше возросло, многие готовы бронировать туры "в последнюю минуту".

Спрос на поездки по России на майские праздники в этом году уже вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. С начала рабочей недели ожидается рост числа запросов на туры еще как минимум на 15-20% - после того, как россияне обсудят с работодателями выходные дни, отметили в пресс-службе туроператора "Алеан".

Возможность отправиться прямым путем на египетские курорты появится, видимо, не ранее начала июня.

Как нерабочие дни повлияют на экономику

Потери экономики от четырех нерабочих дней не будут существенными, считает член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Появление в мае нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты. Эти дни оплачиваются в обычном размере

Максимальная оценка потерь ВВП за один дополнительный нерабочий день - 250-300 млрд рублей, но реально они ограничены 100 млрд рублей в день: большинство предприятий уже работает без оглядки на календарный фактор, в выходные возрастает спрос на гостиницы, рестораны, поездки и другие непроизводственные услуги, указывает Александр Широв.

Суммарно четыре дополнительных нерабочих дня в мае обойдутся экономике максимум в 0,3% номинального ВВП, прогнозируемого на этот год, полагает он. "Так что потери будут, но не существенные, - говорит Широв. - И они тем более не могут сравниваться с тем, что мы наблюдали в период локдауна".

Право

Кто и как оплатит эти дни

Указом президента с 4 по 7 мая устанавливаются не выходные дни, а нерабочие, с сохранением за работниками зарплаты.

"Учитывая отсутствие правового регулирования указанного института, стоит придерживаться разъяснений минтруда, согласно которым нерабочий день не относится к выходным дням или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном порядке, а не в повышенном размере, - говорит член Ассоциации юристов России Артем Коростелев. - Таким образом, нерабочие дни с 4 по 7 мая являются собственно "нерабочими днями" и подлежат оплате по одинарной ставке".

Оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада, рассказал "РГ" судебный эксперт Юрий Капштык.

"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях, - объясняет эксперт. - При использовании схемы оплаты "оклад+сдельно" работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает".

Подготовили Алексей Дуэль, Владислав Куликов

Самый лучший отдых - на природе. Лучше всего - со своей семьей, соблюдая меры безопасности и рекомендации врачей. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Отдых

Антиковидные меры никто не отменяет

В Самаре кинотеатры будут работать в обычном режиме. Посадка - через место. Театры работают в заранее запланированные дни по проданным билетам, никаких изменений в связи с каникулами не планируется. Надо сказать, что в условиях ограниченного количества мест во время пандемии в театрах - аншлаг, билеты раскупаются за полтора-два месяца. В регионе действует обязательный масочный режим в помещениях и транспорте.

Кубань готова к принятию гостей на майские праздники. При заселении в гостиницы края туристам не понадобится тест на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями. На улицах ношение масок необязательно.

Белгородские фитнес-центры сформировали "майские пакеты". Запустили разнообразные скидки на клубные карты. Однако предупреждают: "У нас до сих пор ковидные ограничения действуют. Заполняемость залов, бассейнов ограничена"…

В Башкирии театры, кинотеатры и рестораны будут работать в прежнем режиме. С 1 мая вновь открываются традиционные садовые маршруты. На них пенсионеры могут приобрести единый социальный проездной билет (ЕСПБ), позволяющий совершать неограниченное количество поездок на всех видах транспорта всего за 600 рублей в месяц.

В Сибири продолжительные майские каникулы спровоцировали рост цен на путевки в загородные базы отдыха, пансионаты и санатории. Поэтому многие жители Сибири возлагают надежды на собственные дачи и краткосрочные поездки за город. Однако в этом году сибирякам категорически запрещено выезжать в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, выжигать пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения.

В дни праздников жители Красноярского края смогут приобщиться к культурным ценностям - для них по-прежнему будут открыты библиотеки, музеи, выставочные центры, кинотеатры и театры. Но с ограничениями. Например, в музеях уже нельзя побродить по залам в свое удовольствие. Передвигаться там теперь можно строго по стрелкам на полу, не больше часа, на дистанции в двух метрах друг от друга, строго в маске.

Где будем лечиться в это время

В Ростове-на-Дону на майские праздники прием в поликлиниках осуществляется по режиму выходных: работают только дежурные службы, травмпункт. А вот пункты вакцинации будут работать все дни, правда, нужно уточнять время приема.

Коммерческие клиники еще не определились, но, "скорее всего, продолжим прием пациентов 4, 5, 6, 7 и 8 мая", сказали нам в одной из офтальмологических клиник. А вот в белгородские частные клиники ждут наплыва посетителей. Расписание перестраивают, параллельно придумывая скидки и акции на восстановительные процедуры.

В Пензенской области стационары и "скорая помощь" работают в круглосуточном режиме. Неотложная помощь будет оказываться в поликлиниках ежедневно с 8 до 14 часов. В это же время будут обслуживаться пациенты на дому и выписываться рецепты. Будет составлен график дежурства узких специалистов. Точное время приема можно узнать на сайте медучреждения или по телефону регистратуры.

В Тюменской области внезапные каникулы медиков почти не коснутся. В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что в режиме праздничного дня больницы, поликлиники, аптеки, пункты переливания крови и другие подобные организации будут работать 1, 9 и 11 мая. 2-го числа у больниц - выходной, 3-7-го и 10-го числа - обычное расписание, 8-го - как в субботу.

И практически повсеместно во время незапланированных выходных продолжится вакцинация населения.

По сообщениям собкоров "РГ"