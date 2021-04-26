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26 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)

Указ Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. N 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г."

Дата подписания 23 апреля 2021 г.
Опубликован 26 апреля 2021 г.
Вступает в силу 23 апреля 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Что ждет россиян в течение десяти нерабочих дней в мае

В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин