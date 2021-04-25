На МКС опять тесно. После причаливания в субботу к станции американского пилотника Crew Dragon с четырьмя астронавтами, экипаж "звездной коммуналки" вырос до одиннадцати человек. Специалисты говорят: сразу столько звездных жильцов на орбите не было с июля 2011 года, когда "Атлантис" поставил точку в полетах заокеанских шаттлов.

Это второй полет Crew Dragon с астронавтами. В мае прошлого года он доставил на МКС Дагласа Херли и Роберта Бенкена, которые присвоили кораблю название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба выполняли свои первые полеты. Напомним: тогда впервые за последние десять лет США отправили своих астронавтов из своего космопорта, на своем корабле. И впервые в мировой космонавтике люди полетели в космос на борту аппарата, который создан частной компанией.

После запуска пилотируемой миссии Crew-2 на МКС, Илон Маск заявил: "Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на Crew Dragon". Однако гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг сообщения СМИ о ведении подобных переговоров "Роскосмоса" и SpaceX. "Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть", - написал Рогозин в Twitter.

Кстати, 28 апреля от модуля "Звезда" российского сегмента МКС отстыкуют российский грузовик "Прогресс". Он тоже рекордсмен: к моменту затопления продолжительность полета "Прогресса МС-14" составит 369 суток.